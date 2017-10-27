В воскресенье некоторые телефоны переведут время на час назад

2017-10-27 10:40 | www.oxu.az | 4

В это воскресенье, 29 октября, приблизительно в 70 странах мира стрелки часов будут переведены на час назад из-за перехода с летнего на зимнее время.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report,130 стран, в том числе и Азербайджан, не будут переходить на зимнее время.

Однако не осключается, что многие мобильные телефоны, планшеты компьютеры и другие ИКТ-системы автоматически совершат переход на зимнее время. В связи с этим людям следует быть внимательными, чтобы не возникло путаницы.

Э.А.

