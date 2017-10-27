В Азербайджане число диабетиков выросло на 12%

2017-10-27 14:52 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В текущем году в сравнении с прошлым годом число больных сахарным диабетом, находящихся в стране на официальном учете, выросло на 12 процентов, сказала в пятницу журналистам врач Республиканского эндокринологического центра Нармин Исмайлова.

По ее словам, по статистике за восемь месяцев этого года, в Азербайджане находятся на учете 241 323 больных сахарным диабетом. «Из них 29 830 страдают диабетом I типа, 211 493 – II типа. Число находящихся на учете детей, больных сахарным диабетом, составляет 1 543 человека (1 522 - I типа, 21- II типа). 73 367 человек взяты на учет в Баку, из них 556 - дети.

Исмайлова отметила, что, конечно, есть и такие лица, страдающие сахарным диабетом, которые не стоят на учете, или же люди, которые не знают о том, что больны сахарным диабетом. «В мире 90 процентов страдающих этим заболеванием больны диабетом II типа. Сахарный диабет отражается на всех органах, в частности зрении, почках, сердце и нижних конечностях. Среди причин, способствующих росту числа больных сахарным диабетом, пассивный образ жизни, неправильное питание, продолжительное нахождение за компьютером», - сказала она.

Врач-эндокринолог сказала, что растет и число людей, страдающих заболеваниями щитовидной железы, которые распространены в основном среди женщин.

Исмайлова добавила, что одной из основных причин распространения заболеваний эндокринной системы также является ожирение.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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