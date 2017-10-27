В Турции будет создан Азербайджанский университет

2017-10-27 13:01 | www.apa.az | 5

В Турции планируется создать Азербайджанский университет.

Советник посольства Турции в Азербайджане по образованию Абдулгафур Боюкфырат сообщил АПА, что официальные круги Азербайджана выступили с инициативой создания в Турции университета.

По его словам, в связи с этим ведутся переговоры: «Верим, что вопрос создания в Турции Азербайджанского университета будет реализован. А посредством созданного в Турции Фонда просвещения возможно создание в Азербайджане Турецкого университета. В вузах Азербайджана турецкие студенты получают образование на высоком уровне, в результате чего в последние годы наблюдается рост числа наших студентов, обучающихся в Азербайджане».