Опрос: Главный соперник Путина - Собчак

2017-10-27 10:46 | www.oxu.az | 4

По данным социологов, за действующего главу государства Владимира Путина проголосовали бы 53% россиян, сообщает Оxu.Az со ссылкой на Вести.ru.

С таким заявлением выступили в исследовательском "Левада-Центре".

На вопрос о том, за кого бы они отдали свой голос, если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, большинство опрошенных поставили на первое место нынешнего главу государства.

На втором месте фигурирует Ксения Собчак.

О ее планах баллотироваться на высший пост известно 62% россиян, из них 4% заявили, что "могли бы проголосовать" за нее.

При этом о намерениях телеведущей ничего не известно 37% опрошенным. Из них могли бы поддержать ее 5%.

Затем идет руководитель ЛДПР Владимир Жириновский.

За него отдали бы свои голоса 3% респондентов.

За лидера КПРФ Геннадия Зюганова и оппозиционного политика Алексея Навального – по 2%, за министра обороны России Сергея Шойгу – 1%.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.

Н.Г.