Меджнун Керим вернул к жизни ряд старинных азербайджанских музыкальных инструментов (ФОТО)

2017-10-27 15:00 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном музее музыкальной культуры Азербайджана состоялся показ фильма "Меджнун музыки", посвященного памяти профессора, народного артиста, выдающегося ученого, исследователя и реставратора старинных азербайджанских музыкальных инструментов Меджнуна Керима, сообщили Trend Life в пресс-службе музея.

На мероприятии директор Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана, кандидат искусствоведения, заслуженный работник культуры Алла Байрамова, заведующая отделом азербайджанских народных инструментов музея Тарана Зейналова, кандидат филологических наук, писатель-публицист Шовкет Гусейнова, заведующий отделом учреждений культуры и народного искусства министерства культуры и туризма Азербайджана Фикрет Бабаев рассказали о деятельности и заслугах Меджнуна Керима в области пропаганды азербайджанской музыки.

Было отмечено, что Меджнун Керим восстановил и вернул к жизни ряд старинных музыкальных инструментов, которые использовались в Азербайджане в средних веках, но впоследствии были забыты. Также было рассказано о деятельности Ансамбля старинных музыкальных инструментов, которым руководил народный артист.

На мероприятии в исполнении созданного Меджнуном Керимом Ансамбля старинных музыкальных инструментов была представлена музыкальная программа.

Меджнун Керим родился первого сентября 1945 года. В 1972 году он окончил отделение "Народные музыкальные инструменты" Азербайджанской государственной консерватории имени Узеира Гаджибекова (ныне Бакинская музыкальная академия). В 1991 году Меджнун Керим возглавил научно-исследовательскую лабораторию "Реставрация и усовершенствование старинных музыкальных инструментов" при Бакинской музыкальной академии.

В 1995 году защитил диссертацию на тему "Азербайджанские струнные музыкальные инструменты".

Меджнун Керим принимал участие во многих международных симпозиумах, посвященных реставрации старинных музыкальных инструментов.

Меджнун Керим - основатель Ансамбля старинных музыкальных инструментов при Азербайджанском государственном музее музыкальной культуры. В 2006 году он был удостоен звания заслуженного артиста Азербайджана, а в 2011 году - народного артиста.

Меджнун Керим скончался в 2013 году.

(Автор: Джани Бабаева)

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