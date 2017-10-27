Инвесторы Азербайджана активно действуют в ОЭЗ Астраханской области

2017-10-27 13:52 | www.apa.az | 4

Инвесторы из Ирана и Азербайджана активно участвуют в строительстве заводов в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Лотос» в Астраханской области.

Как сообщает московский корреспондент АПА, об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета глав субъектов РФ при МИД.

«Диалог российских регионов со странами Каспия опирается на широкие торгово-экономические связи, регионы ведут целенаправленную работу по созданию благоприятных условий для инвестиционного сотрудничества, используя все возможности территорий опережающего развития, особых экономических зон и тех льгот, которые предоставляются на основе российского законодательства», - отметил Лавров.

«Инвесторы из Азербайджана и Ирана активно участвуют в строительстве новых заводов в границах ОЭЗ «Лотос» в Астраханской области, Иран также осуществляет ряд сельскохозяйственных проектов», - подчеркнул министр.