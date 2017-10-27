ВТБ (Азербайджан) подключился к системе платежных терминалов Easy Pay

2017-10-27 10:54 | www.oxu.az | 4

Теперь клиенты банка ВТБ (Азербайджан) смогут погашать кредиты с помощью платежных терминалов EasyPay. Для этого в терминале EasyPay в разделе Банки, клиентам следует выбрать ВТБ (Азербайджан). Далее необходимо будет ввести один из 3-х параметров:

• ПИНКОД клиента

• Номер кредитного договора

• Последние 6 цифр кредитной карты

После этого можно производить оплату. В завершение операции клиенту выдается чек, подтверждающий платеж. Кредиты можно оплачивать только в манатах (долларовые кредиты оплачиваются в манатном эквиваленте).

Оплата по терминалам EasyPay доступна 7 дней в неделю без перерывов. Платежи по кредитам, оплаченные после 17:00 и в нерабочие дни, будут зачисляться по счету на следующий рабочий день.

Отметим, что на сегодняшний день клиенты ВТБ (Азербайджан) могут производить платежи по кредитам также посредством терминалов «Е-manat» и «Milli-Ön» и онлайн-систем www.hesab.az, www.e-pul.az, www.kassam.az. Кроме того, клиентам доступны и такие каналы оплаты, как интернет и мобильный банкинг – VTB Online и VTB Mobile.