Уголовное дело сына экс-депутата направлено в суд

2017-10-27 11:00 | www.oxu.az | 4

Уголовное дело, возбужденное в отношении сына бывшего депутата Галиба Салахзаде Алигусейна Салахзаде, направлено в суд.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, стороны ознакомились с материалами дела, и оно для рассмотрения было направлено в суд Насиминского района. Судебное заседание по делу будет проведено в ближайшие дни.

Отметим, А.Салахзаде был арестован несколько дней назад. Ему были предъявлены обвинения по статье 315.2 (сопротивление или применение опасного для жизни или здоровья насилия в отношении представителя власти) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Решением Насиминского районного суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста на 3 месяца.

А.Салахзаде обвиняется в избиении сотрудника ОАО «Азерсу».

Э.А.

