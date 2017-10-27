Сирия и ось сопротивления преодолеют терроризм: посол Ирана

2017-10-27 15:07 | www.trend.az | 4

«Сирия и ось сопротивления достигли значительных побед на местах и на политической арене в борьбе с сионистским режимом Израиля и террористическими группировками», сказал в пятницу посол Ирана, передает ИРНА.

Посол Ирана в Ливане Мохаммад Фатхали на встрече с делегация Национальной демократической партии Ливана в пятницу также подчеркнул важность усилий групп сопротивления для нейтрализации заговоров, направленных против региона и его жителей.

Глава делегации Ливана Хасан Джафар на встрече высоко оценил позиции Ирана по поддержке сопротивления, а также Сирии, Палестины и Ирака в борьбе с сионистским и такфиристским терроризмом и его спонсорами.

«Группы сопротивления стоят на стороне иранского правительства и народа против любого давления и санкций, введённых администрацией США», сказал он.

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