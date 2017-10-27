Пакистан, как и всегда, готов оказать поддержку в урегулировании нагорно-карабахского конфликта - посол (версия 2)

2017-10-27 15:14 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Пакистан, как и всегда, готов оказать поддержку в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, сказал в пятницу посол Пакистана в Азербайджане Саид Хан Мохманд, во время пресс-конференции в Баку на тему "Черный день Кашмира".

"Пакистан неоднократно заявлял о поддержке территориальной целостности Азербайджана, признавал трагедию в Ходжалы геноцидом и очень ценит поддержку Азербайджана в вопросе Кашмира", - сказал посол.

Посол отметил, что Азербайджан и Пакистан успешно сотрудничают на протяжении 25 лет.

"Мы видим укрепление двусторонних отношений в торговле, сфере обороны", - сказал дипломат.

Во время пресс-конференции посол также зачитал, послания президента и премьер-министра Пакистана, в которых говорилось о проблеме Кашмира, и о многих тысяч пострадавших в этом конфликте.

Саид Мохманд назвал кашмирский конфликт, ровно также как и нагорно-карабахский недопустимым и выразил надежду на справедливое и мирное разрешение конфликтов, при содействии ООН и других международных организаций.

Пакистан и Азербайджан поддерживают дружественные и тёплые отношения, характеризующиеся общими взглядами по основным глобальным и региональным вопросам. Пакистан также является одним из первых государств, признавших независимость Азербайджана.

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