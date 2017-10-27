Сергей Лавров: «Российским НКО следует продвигать идеи евразийской интеграции в СНГ»

2017-10-27 14:23 | www.apa.az | 4

Российские некоммерческие организации (НКО) должны способствовать продвижению идей евразийской интеграции на пространстве СНГ.

Как сообщает московский корреспондент АПА, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе заседания Совета глав субъектов РФ при МИД.





«Думаю, что наша общая задача - расширить присутствие за рубежом отечественных региональных организаций, включая филиалы крупных общероссийских некоммерческих структур, таких как Ассамблея народов России, - отметил министр. - Среди усилий, которые мы хотели бы выделить со стороны некоммерческих организаций РФ и наших соседей, - продвижение евразийской интеграции на нашем общем пространстве».





«Считал бы важным активнее работать по линии НКО с партнерами в соседних странах, государствах СНГ, Евразийского экономического союза, - сказал Лавров. - Очевидно, что диалог по линии гражданских обществ является важным заделом с точки зрения укрепления наших контактов на человеческом уровне».