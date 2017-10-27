Глава МИД России: «С Азербайджаном наши отношения развиваются по линии регионов»

2017-10-27 14:31 | www.apa.az | 3

«С Азербайджаном наши отношения развиваются по линии регионов».

Как сообщает московский корреспондент АПА, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе заседания Совета глав субъектов РФ при МИД.

Сергей Лавров напомнил о 8-м российско-азербайджанском межрегиональном форуме в сентябре в Ставрополе: «На форуме было подписано пять двусторонних документов. Всего в регионах России работает порядка 650 совместных предприятий с азербайджанскими партнерами».