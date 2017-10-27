ЕС выделил 12 млрд евро на космические проекты

2017-10-27 11:10 | www.oxu.az | 4

Европейский союз выделил 12 млрд евро на инвестиции в разработку крупных космических проектов в 2014-2020 годы.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в коммюнике по случаю совместной поездки председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и президента Франции Эмманюэля Макрона в космический центр Куру в Гвиане.

Поездка, проходящая через год после презентации Космической стратегии для Европы, была организована для продвижения «амбициозной промышленной политики для обеспечения стратегических интересов ЕС».

В числе разрабатываемых ЕС космических проектов — программа наблюдения Земли «Коперник», а также спутниковые навигационные системы «Галилей» и EGNOS. «Эти европейские космические программы уже служат миллионам людей: с помощью использования полученных данных выросла эффективность аварийных и спасательных служб, органов реагирования на стихийные бедствия, авиации. Многие компании также используют эти данные для развития более инновационных методик», - уточнила пресс-служба ЕК.

Н.О.