Азербайджан незначительно сократил экспорт газа в Турцию

2017-10-27 15:35 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в январе-августе 2017 года поставил в Турцию около 4,28 миллиарда кубометров газа против 4,33 миллиарда кубометров, поставленных за аналогичный период 2016 года, говорится в отчете, размещенном в пятницу на сайте Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK) Турции.

Отметим, что в августе Азербайджан в связи с профилактическими работами на платформе приостанавливал добычу на месторождении "Шах Дениз", газ с которого поставляется в Турцию.

В 2016 году Азербайджан поставил в Турцию 6,48 миллиарда кубометров природного газа против 6,17 миллиардов кубометров, поставленных в 2015 году.

По данным отчета, в январе-августе Турция импортировала 35,93 миллиарда кубометров газа, из которых 29,49 миллиарда кубометров были импортированы по трубопроводам, а 6,44 миллиарда кубометров пришлись на импорт СПГ.

Доля Азербайджана в общем объеме импортируемого в Турцию газа за отчетный период составила 11,9 процента.

Турция импортирует газ из Азербайджана по Южнокавказскому газопроводу (Баку-Тбилиси-Эрзурум). Турция заключила контракт на ежегодную закупку 6,6 миллиарда кубометров газа с азербайджанского морского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз".

(Автор: Максим Цурков)

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