Встреча трехсторонней контактной группы по Украине проходит в Минске

2017-10-27 15:40 | www.trend.az | 3

Встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины проходит в Минске. Такая информация размещена в твиттер-аккаунте Министерства иностранных дел Беларуси, сообщает Белта.

На прошлых переговорах в Минске 18 октября обсуждались нарушения режима прекращения огня. Также спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик призвал стороны к скорейшему разведению сил и средств в районе Станицы Луганской, как это предусмотрено рамочным решением трехсторонней контактной группы от 20 сентября 2016 года.

Велись переговоры и о возможности упрощения процедуры расчетов за воду в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДО и ОРЛО). Кроме того, экономическая подгруппа продвинулась в дискуссиях о возможности погашения задолженности бывшим сотрудникам Украинской железной дороги.

Продолжилось обсуждение обмена удерживаемыми лицами. При этом подробно рассматривалась тема выдачи документов ранее освобожденным.

Подгруппа по политическим вопросам на прошедшей 18 октября встрече, по словам Мартина Сайдика, положительно оценила продление действия закона об особом статусе Донбасса в Верховной раде Украины. Также продолжилось обсуждение вопросов, связанных с так называемой формулой Штайнмайера и ее имплементацией.

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