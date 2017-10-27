Министр Кямаледдин Гейдаров принял граждан в Шабране

2017-10-27 14:39 | www.apa.az | 3

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров сегодня принял граждан в городе Шабран.

Как сообщает северное бюро АПА, на встрече были рассмотрены обращения жителей Шабранского, Губинского, Гусарского, Хачмазского и Сиязанского районов, а также размещенных в этих районах вынужденных переселенцев.

Большинство из рассмотренных министром обращений 18 граждан были решены на месте. К.Гейдаров дал конкретные поручения руководителям соответствующих структур министерства для оперативного решения ряда других обращений в соответствии с законодательством.

Помимо этого, 101 гражданин, обратившийся в связи с кадровыми вопросами, а также 96 граждан, обратившихся по другим вопросам, были приняты заместителями министра и руководителями соответствующих главных управлений и структур министерства.