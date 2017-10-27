Президент Азербайджана принял верительные грамоты новоназначенных послов Австралии и Гватемалы

2017-10-27 14:49 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Сегодня глава государства также принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Гватемала в нашей стране Ларса Энрике Пира Переза.

Посол Ларс Хенрик Пира Перез прошел перед строем почетного караула. Он вручил верительные грамоты президенту Ильхаму Алиеву. Затем президент Азербайджана побеседовал с послом.

На встрече стороны подчеркнули наличие хороших возможностей для развития двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Гватемалой в различных сферах. Также было отмечено, что страны заинтересованы в приложении усилий для развития связей в экономике, торговле, культуре и в области инвестирования. В ходе встречи также была отмечена необходимость более тесного ознакомления и информированности стран друг о друге для дальнейшего расширения связей между Азербайджаном и Гватемалой.

В ходе беседы посол Ларс Хенрик Пира Перез поздравил главу государства в связи с запланированным на ближайшие дни открытием железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.