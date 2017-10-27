Тиллерсон призвал Мьянму прекратить насилие

2017-10-27 11:15 | www.oxu.az | 4

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон позвонил главнокомандующему вооруженными силами Мьянмы старшему генералу Мин Аунг Хлайну и призвал его покончить с насилием в штате Ракхайн, сообщает Оxu.Az со ссылкой на заявление представителя госдепартамента Хезер Науэрт.

Военные в Мьянме передали правление гражданскому правительству, фактическим лидером которого является Аун Сан Су Чжи, но сохраняют право вето в избранных органах власти и по-прежнему оказывают большое влияние на политику страны.

"Тиллерсон выразил обеспокоенность продолжающимся гуманитарным кризисом и сообщениями о зверствах в штате Ракхайн. Госсекретарь призвал бирманские силы безопасности поддержать правительство в том, чтобы покончить с насилием в штате Ракхайн и позволить безопасно вернуться домой тем, кто стал беженцами в результате кризиса, особенно большому числу представителей народа рохинджа, в соответствии с совместным заявлением с Бангладеш от 1992 года и без всяких условий", - заявила Науэрт.

По ее словам, Тиллерсон также осудил недавнее нападение боевиков на силы безопасности в штате Ракхайн.

По различным данным, более полумиллиона рохинджа бежали на территорию сопредельной Бангладеш.

Н.Г.