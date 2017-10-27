МИД: Азербайджан выступает за мирное урегулирование проблемы Джамму и Кашмира

2017-10-27 11:18 | www.oxu.az | 3

«Как ответственный член ООН, руководствуясь обязательствами, взятыми на себя при вступлении в эту организацию, Азербайджан поддерживает соблюдение норм и принципов международного права и следование резолюциям СБ ООН при разрешении конфликтов и обеспечении международного мира и безопасности и выступает с этой позиции».

Как передает Oxu.Az, об этом сказал руководитель пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев, отвечая на запрос АПА: «27 октября в Исламской Республике Пакистан отмечается День Кашмира. Хотелось бы узнать ваше мнение о проблеме Джамму и Кашмира».

«Это твердая и принципиальная позиция Азербайджана. Также как мы вместе с международным сообществом выступаем за разрешение армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта на основании резолюций СБ ООН, мы поддерживаем усилия по мирному урегулированию проблемы Джамму и Кашмира согласно соответствующим резолюциям СБ ООН, направленные на обеспечение мира, безопасности и благосостояния в регионе», - подчеркнул представитель МИД.

Н.О.

