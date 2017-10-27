Грузия является страной, где эстонская инвестиция чувствует себя безопасно – президент Эстонии

2017-10-27 15:46 | www.trend.az | 3

Грузия является страной, где эстонская инвестиция чувствует себя безопасно - заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд в эксклюзивном интервью "I каналу", передает "Грузия Online".

Президент Эстонии говорила о необходимости реформ, и новейшей истории Эстонии.

"Странам, участникам "Восточного партнерства", необходимы реформы. Эти реформы важны для будущего страны. Ван нужны реформы, чтобы у страны был стабильный и прогнозируемый экономический климат, страна была прогнозируемой и стабильной, куда приедут люди и осуществят инвестиции, наметят долгосрочные планы. Не должно быть так, что, например, для продолжения реформ вам нужна перспектива членства Евросоюза. Вполне возможно объяснить народу, что эти элементы полезны для последующего развития страны. Если бы в 1991 году Эстония концентрировала внимание только на конкретные даты, саммиты, декларации, и спекуляции, тогда Эстония не смогла бы провести реформы в таком быстром темпе, как смогла сделать это наша страна. Темп реформ зависит от воли страны, и желания осуществлять изменения. Евросоюз поддерживает эти изменения"- заявила Керсти Кальюлайд.

Президент Эстонии заострила внимание на совпадение ценностей Грузии и Эстонии, и выразила желание об углублении сотрудничества.

"Грузия достигла прогресса. Грузия является страной, где, к примеру, эстонская инвестиция чувствует себя безопасно. Анализ, проведенный нами, совпадает друг с другом, и мы хорошо понимаем друг друга, когда дело касается безопасности в Европе. Грузия является страной, которая разделяет наши ценности, и мы хотим углубить сотрудничество. Мы гордимся достижениями Грузии, и призываем к продолжению реформ. Вы должны быть либерально-демократической страной, у которой будет надежная экономическая среда"- отметила Керсти Кальюлайд.

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