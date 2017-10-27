Азербайджан и Судан обсудили сотрудничество в сферах туризма и воздушного транспорта

2017-10-27 15:46 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял почетного консула Азербайджана в Судане Тарига Хамзу Зейналабдина, говорится в сообщении МИД, распространенном в пятницу.

Эльмар Мамедъяров поздравил Тарига Хамзу Зейналабдина с началом деятельности в качестве почетного консула.

На встрече состоялся обмен мнениями по расширению двусторонних экономических связей, а также по вопросам сотрудничества Азербайджана и Судана в сферах туризма, воздушного транспорта и других направлениях.

Тариг Хамза Зейналабдин подчеркнул, что опыт Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана (ASAN) с большим интересом был встречен в Судане, отметил важность сотрудничества в этой сфере.

В ходе встречи было также отмечено, что плодотворное сотрудничество в рамках международных организаций, в частности, ООН и ОИС, является импульсом для развития отношений между двумя странами. В данном контексте было также доведено до внимания, что высоко оценивается поддержка, оказываемая Суданом в принятии резолюций международных организаций, в поддержку территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, а также осуждающих военную агрессию Армении против Азербайджана.

Почетный консул отметил, что за период своей деятельности приложит усилия по развитию двустороннего сотрудничества между двумя странами.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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