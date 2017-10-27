Шойгу: «Ситуация на западных границах России может еще больше обостриться»

2017-10-27 15:26 | www.apa.az | 4

«Военно-политическая обстановка у западной границы России остается напряженной».

Как сообщает московский корреспондент АПА, об этом на заседании коллегии ведомства заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Российский министр сказал, что ситуация может обостриться еще больше: «Растут интенсивность и масштабы мероприятий оперативно-боевой подготовки вооруженных сил стран — членов блока вблизи наших границ. Только за последние три месяца на территории Восточной Европы и Балтии прошло более 30 учений. Эти учения зачастую носят открыто антироссийский характер».

С. Шойгу напомнил, что в Прибалтике и Польше развернуты четыре многонациональных батальона НАТО общей численностью до пяти тысяч человек: «Также в Польше и Германии дислоцируются бронетанковая бригада и бригада армейской авиации американских войск. Продолжается и развертывание элементов ПРО США».

С. Шойгу отметил, что Минобороны нейтрализует возникающие угрозы, повышая боевой потенциал подразделений Западного военного округа.