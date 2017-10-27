Бизнес LafargeHolcim продолжает демонстрировать спад

2017-10-27 15:32 | www.apa.az | 3

Производитель строительных материалов LafargeHolcim отказался от ранее намеченной цели двузначного роста скорректированной операционной прибыли в этом году, объяснив решение спадом бизнеса в 2017 году.

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на Reuters, компания сообщила обновлённый прогноз после оценки бизнеса новым исполнительным директором Яном Йенишем. Компания по производству цемента сообщила, что теперь ожидает роста скорректированной операционной EBITDA на 5-7% по сравнению с 2016 годом, отметив, что пересмотрела некоторые расчёты цены и объёмов производства на 2018 год. Теперь компания ожидает роста операционной скорректированной EBITDA по меньшей мере на 5% в 2018 году.

Я.Йениш, ранее возглавлявший швейцарскую компанию Sika по производству строительных химикатов, стал руководить LafargeHolcim в сентябре прошлого года. Его предшественник Эрик Олсен покинул свою должность после скандала из-за финансирования вооружённых группировок в Сирии. Ожидаемый спад в бизнесе произошёл несмотря на то, что в целом компания достигла заявленных целей в третьем квартале.

Продажи за третий квартал выросли на 4,1% к аналогичному периоду прошлого года до 6,94 миллиарда швейцарских франков (6,95 миллиарда долларов), что совпало с ожиданиями аналитиков в опросе Reuters. Операционная EBITDA оказалась слегка ниже прогнозов.

Отметим, что Holcim (Azərbaycan) является «дочкой» LafargeHolcim. Компания завершила прошлый год убытками на 27,8 млн. манатов.