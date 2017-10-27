Из-за выступлений депутатов в женской колонии Азербайджана перебор

2017-10-27 11:24 | www.oxu.az | 3

"Значительно возросло число осужденных женщин в Азербайджане".

Как передает Oxu.Az, об этом Sputnik Азербайджан заявил глава Правозащитного центра Азербайджана Эльдар Зейналов.

По его словам, в женской колонии наблюдается перебор постоялиц. Раньше число осужденных женщин не превышало лимит колонии — 350 человек, в настоящее же время здесь содержится порядка 480 заключенных, многие из которых имеют небольшой срок наказания.

Правозащитник отметил, что одна из ведущих статей, по которым женщины в республике попадают за решетку — это мошенничество. Далее по частоте следуют трафикинг (торговля людьми), торговля наркотиками и потом уже — все остальные преступления.

"Практика показывает, что с каждым выступлением депутатов в парламенте либо в печати увеличивается число осужденных. Выступит депутат с речью о том, что наркоманов стало больше, что нужно усилить борьбу и тут же увеличивается число осужденных по статье 234 Уголовного кодекса АР женщин. Потом выступят: "Безобразие, мораль наша гибнет, кругом проститутки!" и сразу же принимаются сажать за содержание притонов. Не исключено, что аппетиты судей ограничены физическим лимитом колоний, не то они посадили бы еще больше", - сказал Зейналов.

Он отметил, что новую женскую колонию должны были сдать в эксплуатацию, но из-за финансового кризиса процесс строительства затянулся.

"Точно такие же проблемы возникли с тюрьмой для пожизненно осужденных. Не сдали до сих пор пять региональных тюрем. Видимо, денег нет. Потому что нежелания улучшать условия содержания я не вижу. Наоборот, власти заинтересованы в гуманизации наказаний — это вопрос не только хорошего имиджа перед Западом, но и вопрос экономический. Ведь понятно, что большое количество заключенных — это еще и расход. Произошло отрезвление, появился государственный подход", - отметил правозащитник.

Кроме того, Зейналов отметил, что перегрузка тюрем искажает карательную политику. В настоящее время в пенитенциарных учреждениях много осужденных за тяжкие преступления.

"Получается, что мелкая воровка гуляет на свободе, и люди злятся, что она на свободе. А куда ее сажать, если места нет? Здесь единственный аргумент — не общественное мнение, а предписание закона и следование международным стандартам", - сказал он.

Зейналов убежден, что сажать за мелкое преступление неправильно и с точки зрения перевоспитания. "Человек украл мобильный телефон за 60 манатов, тогда как в год на его содержание государство тратит шесть тысяч манатов. В результате он выходит оттуда матерым преступником, понявшим что в тюрьме можно жить и, не работая, грести деньги преступным путем. Одним словом, тюрьма человека портит", - заключил правозащитник.

Э.А.

