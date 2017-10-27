Бакинский метрополитен: Не ругайте опоздавших сегодня на работу

2017-10-27 11:30 | www.oxu.az | 3

Как сообщалось, сегодня утром в Бакинском метрополитене наблюдалась давка. Пассажиры жаловались на запоздание поездов.

Глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Насими Пашаев сообщил Oxu.Az, что сегодня с 6 часов утра возникла задержка в приеме прибывших из депо поездов, поэтому возник ряд проблем.

«Сейчас все проблемы устранены. Часы пик уже прошли, никаких проблем нет.

Приносим извинения нашим пассажирам за причиненные неудобства. Также особо хочу отметить, что опоздавшие на работу люди получили выговор от начальства. Просим с пониманием отнестись к опозданиям из-за метро», - сказал Насими Пашаев.

Э.А.

