Турция и Иран обсудили региональные вопросы

2017-10-27 15:55 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Анкара и Тегеран обсудили региональные вопросы во время телефонного разговора, состоявшегося между главами МИД Турции и Ирана - Мевлютом Чавушоглу и Джавадом Зарифом, пишут в пятницу турецкие СМИ.

Сообщается, что в ходе телефонного разговора стороны обсудили последние события в Ираке и в Сирии.

Стороны также обменялись мнениями по поводу урегулирования сирийского кризиса.

Отметим, что в Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибло свыше 500 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят группировки боевиков, принадлежащие к вооруженным формированиям различной политической направленности. Наиболее активными являются террористическая группировка "Исламское государство", YPG и PYD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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