«Нефтчи» может принять участие в турнире с призовым фондом 200 миллионов евро

2017-10-27 15:43 | www.apa.az | 3

В Болгарии может быть организован новый футбольный турнир.

Как сообщает АПА со ссылкой на «apasport.az», турнир под названием Мега Лига предусмотрено разделить на две части.

Если идею проведения турнира удастся осуществить, то будут созданы лиги Мега Лига-1 и Мега Лига-2. Уже определены 42 потенциальных участника соревнования. Интересно, что в нём выделено 2 места Азербайджану. Одним из представителей нашей страны будет «Нефтчи», а другой клуб пока неизвестен.

По регламенту азербайджанские клубы вступят в борьбу в Мега Лиге-2. Команды, которые займут первые 3 места в этой лиге, завоюют путёвку в Мега Лигу-1. В Мега Лиге-1 предусмотрено участие 20, а в Мега Лиге-2 22 клубов.

Наряду с Азербайджаном организаторы постараются добиться участия в турнире клубов Румынии, Греции, Израиля, Сербии, Болгарии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Словении, Кипра, Македонии, Албании, Грузии, Армении, Молдовы, Косово и Черногории. В случае осуществления планов «Нефтчи» и другой азербайджанский клуб, который пока неизвестен будут выступать в одной лиге с «Араратом».

Уже начаты переговоры с ФИФА и УЕФА, а также с местными футбольными федерациями для организации турнира, который планируется проводить с сезона 2019-20. Планируется проводить турнир параллельно с чемпионатами страны и выделить для него крупный призовой фонд. Так, организаторы намерены получить от права трансляции соревнования прибыль в размере 200 миллионов евро.