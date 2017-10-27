Уоррен Баффет предупредил об опасности биткоина

2017-10-27 11:34 | www.oxu.az | 5

Биткоин – это настоящий пузырь, об этом заявил один из самых влиятельных инвесторов планеты Уоррен Баффет в ходе встречи со студентами в американской Омахе, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Marketwatch.

В ходе беседы речь зашла и о биткоине. И внушительный рост цены, и капитализации первой криптовалюты миллиардера не впечатляют.

"Невозможно оценить биткоин, потому что он не является активом, производящим ценность", - сказал Баффет.

Также он добавил, что предсказать, как высоко может подняться цена биткоина невозможно, поскольку "это в своем роде настоящий пузырь".

Уоррен Баффет также оказался скептически настроен по отношению к так называемым первичным предложениям монет (ICO).

"Людей охватывает ажиотаж от больших движений цен, и Уолл-стрит к этому приспосабливается", - сказал он, добавив, что все это закончится плохо.

Напомним, 20 октября цена первой криптовалюты преодолела психологическую отметку в 6000 долларов, зафиксировав свой новый исторический максимум

Н.О.