Итальянский художник окрасил воду в фонтане Треви в Риме

2017-10-27 11:38 | www.oxu.az | 3

Свободный итальянский художник Грациано Чеккини вылил ведро красной краски в знаменитый римский фонтан Треви, чтобы «пробудить души».

Как передает Oxu.Az, такую же акцию Чеккини провел 10 лет назад.

«10 лет прошло с первого "фонтана Треви", и за 10 лет мало, что поменялось, а некоторые вещи даже стали хуже. Рим всегда был зеркалом страны, а сегодня Рим угас, заснул в собственной грязи и коррупции», - написал художник на своей странице в Facebook.

По словам Чеккини, его действия направлены на то, чтобы «пробудить души» и показать, что Рим «жив и готов вновь стать столицей искусства, жизни и возрождения». Итальянец добавил, что краска, которую он использовал, не навредит памятнику искусства.

Н.О.