Получите ипотечный кредит до 150 000 манатов по низкой процентной ставке от Unibank!

2017-10-27 15:58 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский Unibank предлагает своим клиентам ипотечные кредиты с низкой процентной ставкой, говорится в сообщении банка, распространенном в пятницу.

"Если Вы хотите взять ипотечный кредит по более низкой процентной ставке, то обращайтесь в Unibank! Каждый, кто возьмет ипотечный кредит от Unibank до 30 ноября, получит ипотеку с семипроцентной годовой ставкой. В рамках этой кампании вы можете приобрести ипотечный кредит на сумму до 150 000 манатов с низкой процентной ставкой и первоначальным взносом в размере 20 процентов, что делает Ваш ежемесячный платеж более удобным", - сообщает банк.

Следует отметить, что с 2006 года Unibank является одним из уполномоченных банков Азербайджанского ипотечного Фонда. Unibank активно участвует в продаже жилищ, находящихся в распоряжении MIDA.

Отныне клиенты Unibank могут выплачивать свои ипотечные кредиты с помощью мобильных телефонов, не приходя в банк. Для этого достаточно лишь загрузить приложение Unibank Mobile и войти в раздел “Государственные платежи”.

Более подробную информацию можно получить по номеру (012) 117, на сайте банка по адресу www.unibank.az, либо на официальных страницах банка в Фейсбук и твиттер (www.facebook.com/unibank.az и https://twitter.com/unibank).

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