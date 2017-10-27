Министр: «Среднемесячная зарплата учителей, прошедших диагностическое оценивание, составляет 465 манатов»

2017-10-27 15:56 | www.apa.az | 4

«В Азербайджане в сфере реформы оплаты труда преподавателей, повышения престижа профессии учителя сделано многое».

Как сообщает АПА, об этом сказал министр образования АР, выступая на церемонии вручения госнаград учителям. По его словам, за последние три года осуществлено диагностическое оценивание преподавателей. За этот период проверены знания и навыки 150 тыс. учителей, получена информация об уровне профессионализма каждого из них.

Министр отметил, что заработная плата учителей, прошедших диагностическую оценку, повышена и составляет теперь 465 манатов.

«Начиная с этого года преподаватели, принятые на работу по новой централизованной системе Минобразования, приравнены к учителям, прошедшим диагностическое оценивание. Их заработная плата будет повышена с будущего года. В этом году 49 тыс. учителей приняли участие в централизованных экзаменах по приему на работу, что в три раза больше по сравнению с предыдущими годами. По итогам конкурса на работу приняты более 5600 преподавателей»,-сказал Джаббаров.

Он также подчеркнул, что среди студентов, набравших в этом году высокие баллы, стало больше тех, кто избрал педагогическую специальность. 1359 студентов, набравших в этом году более 500 баллов, выбрали специальность педагога.