Мэр Марнеули навестил азербайджанца, получившего ранение во время вооруженного инцидента

2017-10-27 16:22 | www.apa.az | 3

Новый глава Исполнительной власти Марнеульского района Грузии, в котором компактно проживают азербайджанцы, Темур Абазов навестил в больнице получившего ранение во время вооруженного инцидента Джейхуна Човдарова.

Как сообщает местное бюро АПА, главврач больницы проинформировал Т.Абазова о состоянии здоровья Дж.Човдарова.

По словам главврача, состояние Дж.Човдарова улучшилось. Его отсоединили от аппарата искусственного дыхания, однако он получает интенсивное лечение в реанимации.

Отметим, 19 октября ночью неизвестные совершили вооруженное нападение на кандидата от партии «Грузинская мечта» в члены муниципалитета села Гызылгаджилы Марнеульского района Джейхуна Човдарова и еще 4 человек. Все они получили пулевые ранения. МВД Грузии продолжает следствие в связи с произошедшим инцидентом.

Во время проведенных 21 октября в органы местного самоуправления выборов Дж.Човдаров набрал 80,89% голосов и стал членом муниципалитета Марнеули.