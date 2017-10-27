Саудовская Аравия инвестирует около 1 млрд долларов в компанию миллиардера Брэнсона

2017-10-27 11:42 | www.oxu.az | 4

По словам бизнесмена, эта инвестиция позволит развить следующее поколение спутниковых запусков и ускорит программу точечных сверхзвуковых космических перелетов, сообщает Оxu.Az со ссылкой на «Газета.ру».

Соглашение также предусматривает возможность дополнительных инвестиций в 480 млн долларов.

Основатель Virgin Group станет первым иностранным инвестором в туристический проект в Саудовской Аравии, который охватит около 200 км береговой линии, обеспечит страну 35 тыс. рабочих мест и позволит диверсифицировать экономику.

Н.Г.