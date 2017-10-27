Грузия вступает в НАТО?

2017-10-27 11:45 | www.oxu.az | 3

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд считает, что у Грузии есть все необходимые инструменты и механизмы для подготовки к вступлению в НАТО, однако сроки принятия альянсом решения о расширении она прогнозировать воздерживается, сообщает Оxu.Az со ссылкой на "Грузия Online".

"Те форматы, которые есть у Грузии для сотрудничества с НАТО, важны в процессе подготовки к будущему членству. У Грузии есть все необходимые инструменты и механизмы, а также есть поддержка со стороны стран - членов НАТО в вопросе продолжения реформ", - заявила она в четверг в интервью грузинскому Первому каналу.

При этом, президент Эстонии воздержалась говорить о том, когда НАТО примет решение о приеме Грузии.

"Я не хочу спекулировать датами. Членство получают страны тогда, когда наступает исторический момент и появляется историческое окно", - сказала К.Кальюлайд, отметив, что все зависит от самой Грузии, которая должна будет использовать возможность, когда она появится.

Н.Г.