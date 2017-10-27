Госоператор связи Азербайджана увеличила монтажную емкость в Хачмазе (ФОТО)

2017-10-27 16:27 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Монтажная емкость телекоммуникационной сети ООО Aztelekom в Хачмазском районе выросла на 30 процентов, говорится в пятницу в сообщении министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

По данным ведомства, это позволит оператору обеспечить абонентам комфортный доступ к сети интернет, если число подключений увеличится более чем в два раза.

В настоящее время ведутся работы по созданию внутренней распределительной сети по телекоммуникационному узлу. Первые линии связи были проложены в направлении восьми населенных пунктов расположенных на территории Хачмазского района. В рамках работ было установлено 600 опорных столбов и проложены линии протяженностью до 40 километров. После завершения работ примерно 1,5 тысячи абонентов получат доступ к услугам телефонной связи и интернета.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.