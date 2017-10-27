В Киноцентре "Низами" пройдет показ мистического фильма "Ханнас" с сурдопереводом (ВИДЕО)

2017-10-27 16:30 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - 29 октября Киноцентр "Низами" вместе с Human Foundation Human Deaf Community для людей с нарушением речи и слуха, проведет показ снятого в Азербайджане первого фильма в мистическом жанре "Ханнас" с сурдопереводом.

Это третий фильм, переведенный на язык жестов и представленный в Киноцентре "Низами". Перевод фильма сделан членом группы Human Deaf Community Нураной Абыевой. Перед показом киноленты зрители встретятся с творческим коллективом фильма.

Главный продюсер и режиссер-постановщик картины Эльвин Абдулла. Съемки фильма проходили в Шеки и Баку. Бюджет фильма превышает 200 тысяч манат. 3 мая прошел гала-вечер фильма в Киноцентре "Низами". В ролях: Хикмет Рагимов, Пярвин Абиева, Зарина Гурбанова, Наргиз Алиева, Туркай Джафарли, Горгуд Джафар, Азер Айдемир, Рамиль Набран, Земфира Абдулсамедова. Саундтрек к фильму написал рэпер из США Xpert, наш соотечественник Шахрияр Атабабаев.

Cюжет фильма "Xənnas": На протяжении долгого времени Илькин видит один и тот же страшный сон. Илькин узнает о проклятом доме, где в советские годы его дедом было совершено множество убийств. Он решает узнать правду и снять родовое проклятие, однако подвергает друзей смертельной опасности…

Название фильма взято из 114 суры Корана Ан-Нас. Сура названа последним словом первого аята и призывает обращаться за защитой к Аллаху и не поддаваться искушению сатаны, людей и джиннов. В суре так же говорится о том, что отличительной чертой сатаны является бегство (сокрытие) при упоминании Имени Всевышнего.

(Автор: Вугар Иманов)

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