Президент Турции приедет в Азербайджан с двухдневным визитом

2017-10-27 16:27 | www.apa.az | 3

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 30-31 октября посетит Азербайджан для участия в открытии железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) и в шестом заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция.

Как сообщает АПА, информацию об этом распространила пресс-служба администрации президента Турции.

Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили 30 октября примут участие в церемонии открытия БТК.

Заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция под председательством президентов двух стран пройдет во вторник, 31 октября.

Помимо двусторонних отношений, будут всесторонне обсуждены вопросы региональной и международной повестки дня, в особенности тема армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Также запланировано подписание ряда документов. Визит президента Эрдогана совпадает по времени с 25-летием установления дипломатических отношений между Турцией и Азербайджаном и с этой точки зрения имеет особое значение, говорится в сообщении.