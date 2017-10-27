Президент: «Все азербайджано-иранские договоренности выполняются» - ОБНОВЛЕНО

2017-10-27 16:54 | www.apa.az | 3

Как передает АПА-Экономикс, на встрече И.Алиев отметил динамичное развитие двусторонних отношений Азербайджана с Ираном. По его словам, в 2016 году азербайджано-иранский товарооборот вырос на 70%, в 2017 году – на 30%. И.Алиев добавил, что все азербайджано-иранские договоренности выполняются, успешно реализуются совместные транснациональные проекты.

Собеседники на встрече провели обмен мнениями по сотрудничеству в торгово-экономической сфере, в области транспорта и здравоохранения, агропромышленном комплексе, финансово-банковской сфере, обсудили реализацию транспортного коридора Север-Юг.

15:01

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в Баку министра экономики и финансов Ирана Масуда Карбасиана.

Как передает АПА-Экономикс, об этом сообщает пресс-служба президента.