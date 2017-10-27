Азербайджанца, осужденного за грабеж, депортируют из России

2017-10-27 11:50 | www.oxu.az | 4

27-летний гражданин Азербайджана, осужденный за грабеж и отбывший наказание, будет депортирован из России на родину.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ, Энгельсская прокуратура Саратовской области дала заключение о помещении его в центр временного содержания иностранных граждан до его депортации в Азербайджан.

27-летний гражданин Азербайджана был осужден за грабеж и кражу на пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. 20 октября он был освобожден.

"Заместителем начальника ОИК УВМ ГУ МВД России по Саратовской области принято решение о депортации иностранного гражданина за пределы Российской Федерации", - заявили в министерстве юстиции России.

Н.О.