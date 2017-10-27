В Баку прошел вечер джаз-мугама jAzzeri Muğam Bands (ФОТО)

2017-10-27 16:34 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева прошел вечер джаз-мугама с участием известных азербайджанских музыкантов и исполнителей, сообщает Trend Life.

На открытии вечера радио - и телеведущий, знаток джаза Рахиб Азери рассказал об истории мирового джаза, развитии этого жанра музыкального искусства в Азербайджане, большом интересе со стороны молодежи. Было отмечено, что история азербайджанского джаза берет своё начало с 30-х годов ХХ века. Первый джазовый оркестр в Баку в 1938 году создали знаменитые азербайджанские композиторы Ниязи и Тофик Кулиев. Этот оркестр, называвшийся Государственным эстрадно-симфоническим оркестром, стал основой азербайджанского джаза. Расцвет джаза в стране пришелся на 60-е годы прошлого столетия, когда такие музыканты как Вагиф Мустафазаде, Тофиг Ахмедов, Рафиг Бабаев и квартет "Гая", подняли это музыкальное направление на новый, более качественный уровень. Первый джаз-фестиваль в Баку был проведён в 1969 году. Ежегодно проводится международный Baku Jazz Festival, различные фестивали с участием мировых знаменитостей. Азербайджанские исполнители джаза являются участниками и победителями многих международных джаз-фестивалей и конкурсов.

Азербайджанский джаз-мугам зародился в Баку благодаря его основателю, музыканту и композитору Вагифу Мустафазаде. В азербайджанском этно-джазе, или джаз-мугаме, в зависимости от фантазии исполнителей, сочетаются новоорлеанские ритмы и музыкальные традиции Востока.

В концертной программе приняли участие заслуженный артист Мирджавад Джафаров и эстрадно-фольклорный ансамбль “Cəngi”, заслуженный артист Ширзад Фаталиев (духовые), лауреаты международных конкурсов Арслан Новрасли (тар), Шахрияр Иманов (тар), квартеты Эльвина Баширова, Ниджата Асланова и Афшина Ализаде, которые исполнили джазовые композиции и мировые хиты.

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(Автор: Вугар Иманов)

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