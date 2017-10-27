Президент Азербайджана принял верительные грамоты послов Гватемалы и Австралии (ФОТО) (версия 2)

2017-10-27 16:43 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Гватемалы в Азербайджане Ларса Хенрика Пира Переза.

Посол Ларс Хенрик Пира Перез обошел строй почетного караула.

Ларс Хенрик Пира Перез вручил свои верительные грамоты Президенту Ильхаму Алиеву.

Затем Президент Азербайджана побеседовал с послом.

В ходе встречи было подчеркнуто наличие хороших возможностей для развития двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Гватемалой в различных сферах, а также отмечено, что страны заинтересованы в том, чтобы приложить усилия для развития связей в экономике, торговле, культуре и в сфере инвестирования.

На встрече также была отмечена необходимость более тесного ознакомления и информированности стран друг о друге, с целью дальнейшего расширения связей между Азербайджаном и Гватемалой.

В ходе беседы посол Ларс Хенрик Пира Перез поздравил главу государства в связи с открытием железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, запланированным на ближайшие дни.

Также глава государства принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Австралии в стране Марка Иннес-Брауна.

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