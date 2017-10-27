Президент: «Хоть Азербайджан и Австралия находятся далеко друг от друга, мы можем наладить сотрудничество в новых сферах»

2017-10-27 17:09 | www.apa.az | 4

«Несмотря на то, что наши страны находятся далеко друг от друга, используя широкую сеть портов, мы можем наладить сотрудничество в новых сферах».

Как сообщает АПА, об этом во время приема новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Австралийского Союза в нашей стране Марка Иннес-Брауна сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Президент Ильхам Алиев отметил значимость взаимных визитов членов парламента, делегаций на уровне министров и других уровнях между нашими странами. Коснувшись вопросов сотрудничества в экономической сфере, глава государства подчеркнул важность определения формата экономического сотрудничества для роста взаимного товарооборота. Президент Ильхам Алиев отметил, что для развития сотрудничества в туристической сфере также имеются хорошие возможности. Глава государства выразил надежду, что в период дипломатической деятельности Марк Иннес-Браун внесет свой вклад в развитие двусторонних отношений.

Посол Марк Иннес-Браун сказал, что чувствует гордость в связи с возможностью представить верительные грамоты в 25-летнюю годовщину установления дипломатических связей между двумя странами. Он подчеркнул, что его страна заинтересована в расширении связей с Азербайджаном: «Австралия всегда поддерживала Азербайджан. В связи с проблемой Нагорного Карабаха мы поддерживаем ваш суверенитет, территориальную целостность, а также вашу позицию».

Дипломат отметил значимость расширения сотрудничества между странами в торговой и инвестиционной сферах.