Президент: «Все азербайджано-иранские договоренности выполняются» - ОБНОВЛЕНО

2017-10-27 17:14 | www.apa.az | 3

Как передает АПА-Экономикс, на встрече глава государства поздравил Масуда Карбасиана с назначением на должность министра экономики и финансов Ирана. Коснувшись работы совместной межправительственной комиссии, Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что комиссия и дальше будет успешно и плодотворно осуществлять свою деятельность. Сказав, что двусторонние связи между странами очень стремительно и успешно развиваются, глава государства подчеркнул, что для расширения этих связей особое значение имеют встречи, проведенные между главами государств. Президент отметил, что сотрудничество дает прекрасные результаты - товарооборот между странами в прошлом году вырос на 70%, а в этом году - на 30%, и добавил, что все достигнутые договоренности выполняются. Подчеркнув, что важные совместные транснациональные проекты успешно реализуются, глава государства с уверенностью заявил, что плодотворное сотрудничество в этом направлении будет продолжено и в последующие годы.

Масуд Карбасиан выразил удовлетворение своим первым визитом в Азербайджан в качестве сопредседателя совместной межправительственной комиссии. Гость выразил надежду на то, что оправдает оказанное ему доверие и справится с возложенной ответственностью на этой должности, внеся вклад в дело развития связей между двумя странами. «Достигнутое под Вашим руководством успешное развитие в Азербайджане поражает. Я поздравляю Вас с этими прекрасными достижениями», - сказал Масуд Карбасиан.

На встрече состоялся обмен мнениями в связи с сотрудничеством между двумя странами в экономической, торговой, транспортной, сельскохозяйственной, банковской, финансовой сферах, сфере здравоохранения и по международному транспортному коридору Север-Юг.

15:01

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в Баку министра экономики и финансов Ирана Масуда Карбасиана.

Как передает АПА-Экономикс, об этом сообщает пресс-служба президента.