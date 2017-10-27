Атамбаев вновь раскритиковал Казахстан

2017-10-27 12:04 | www.oxu.az | 4

Кыргызстан в прошлом возлагал большие надежды на Евразийский экономический союз, сказал президент Алмазбек Атамбаев на церемонии вручения ему верительных грамот послами 12 стран, сообщает Оxu.Az со ссылкой на "Спутник".

"Последние события на кыргызско-казахской границе показали, что мы возлагали слишком большие надежды на ЕАЭС. Конечно, несмотря ни на что, и теперь, и в будущем нашим стратегическим партнером и надежным союзником остается братская Россия. Но не может быть надежным союз, если он зависит от прихоти одного человека, даже самого великого", - заявил Атамбаев.

Президент Кыргызстана указал, что поручит правительству изыскать альтернативные рынки сбыта производимой в республике продукции — рассмотрев в этой связи, в частности, Узбекистан и Китай. Отечественным же производителям промышленных товаров он рекомендовал транспортировать их продукцию в РФ железной дорогой и в опломбированных вагонах.

Н.Г.