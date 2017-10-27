Посол Пакистана: Резолюции ООН касательно проблемы карабахского конфликта не выполняются

2017-10-27 12:10 | www.oxu.az | 4

"К сожалению, резолюции ООН в отношении проблемы Кашмира, так же как и резолюции этой организации в отношении нагорно-карабахского конфликта не выполняются".

Как передает Оxu.Az со ссылкой на Report, с таким заявлением выступил посол Пакистана в Азербайджане Саид Хан Мохманд, на мероприятии, посвященном очередной годовщине событий в Кашмире.

Посол отметил, что пакистанская проблема Кашмира крайне схожа с проблемой Нагорного Карабаха в Азербайджане.

"Территррия Карабаха также оккупирована , как оккупирован регион Кашмира.

Это человеческая трагедия. У нас есть схожие проблемы беженцев. И для нас это не просто проблема территорий, это также и проблема попирания прав человека", - заявил Саид Хан Мохманд.

Комментируя вопрос нагорно-карабахского урегулирования, посол Пакистана поприветствовал недавнюю встречу президентов Азербайджана и Армении в Женеве, выразив надежду, что конфликт будет решен мирным путем в рамках Минской группы ОБСЕ.

Н.Г.