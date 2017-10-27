Заместителем министра иностранных дел Грузии назначен Георгий Шарвашидзе

2017-10-27 16:51 | www.trend.az | 4

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили подписал назначение на пост заместителя министра иностранных дел Георгия Шарвашидзе, который возглавит в министерстве направление экономической дипломатии, передает "Грузия Online".

По информации внешнеполитического ведомства, у Георгия Шарвашидзе имеется большой опыт деятельности с ведущими международными компаниями, в том числе, в азиатском регионе. С 2006 года по сей день он работает в частных компаниях, также имеет опыт работы с различными государственными структурами и неправительственными организациями.

Георгий Шарвашидзе – выпускник факультета международного права и международных отношений Тбилисского государственного университета. Имеет степень магистра международного менеджмента, полученную в бизнес-школе ICN (Франция) и UNICATT (Италия), а также магистра бизнес-администрирования, полученную в Китае.

Георгий Шарвашидзе приступит к исполнению полномочий с 1 декабря 2017 года.

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