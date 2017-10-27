Buta Airways провела презентацию в Санкт-Петербурге

2017-10-27 17:29 | www.apa.az | 3

В Санкт-Петербурге сегодня состоялась презентация авиакомпании Buta Airways для туристических агентств.

Как сообщили АПА-Экономикс в компании, в презентации приняли участие генеральный консул Азербайджана в Санкт-Петербурге Султан Гасымов, коммерческий директор ООО «Воздушные ворота северной столицы» Евгений Ильин, представители туристического агентства Silk Way Travel, средства массовой информации России, представители более ста туристических агентств.

Директор по туризму компании Super Avia Ольга Войкина во время выступления рассказала о туристических возможностях Азербайджана. Она подчеркнула, что в Азербайджане созданы условия как для зимнего и летнего отдыха, для экскурсионного и оздоровительного туризма.

По окончанию презентации состоялся розыгрыш призов.

Отметим, что рейсы в направлении Баку - Санкт-Петербург начнут выполняться 30 октября. Минимальная цена, как и по остальным направлениям авиакомпании, составляет 29 евро (в одну сторону). Полеты будут совершаться каждый день кроме вторника и воскресенья, время вылета из Баку 08:00, обратный рейс из Санкт-Петербурга в 12:10 по местному времени.

Авиабилеты по тарифам «Бюджет» и «Стандарт» можно приобрести на официальном сайте. Во всех офисах продаж агентов можно приобрести авиабилеты по тарифу «Супер» с включенной ручной кладью до 10 кг (при соблюдении размеров 55x35x20 см), багажом до 23 кг и бесплатной регистрацией в аэропорту.

Будучи лоукостером, в минимальном тарифе «Бюджет» такие дополнительные услуги, как провоз багажа, ручной клади, горячее питание на борту, регистрация в аэропорту, а также выбор места в самолете предлагаются в качестве платных опций.

Buta Airways – первая низкобюджетная авиакомпания Азербайджана, структурное подразделение в составе ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL). Основана в декабре 2016 года. Рейсы начали выполняться с сентября 2017 года. Флот авиакомпании состоит из современных самолетов Embraer. Авиакомпания базируется в Баку, в Международном аэропорту Гейдар Алиев.