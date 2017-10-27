В эфире ATV нашли оскорбительные выражения

2017-10-27 12:17 | www.oxu.az | 2

«Работы, связанные с нормами литературного языка в эфире, продолжаются во всех направлениях. В том числе продолжаются наблюдения по поводу рекламных текстов и готовятся соответствующие справки».

Как передает Oxu.Az, об этом АПА сказал заведующий отделом экспертизы, программирования и аналитики НСТР Тевеккюль Дадашов.

Он отметил, что проблема нарушения норм литературного языка в рекламных текстах была особо подчеркнута на прошедшей 6 октября конференции на тему «Роль СМИ в защите и развитии литературного языка»:

«Но несмотря на то, что прошло много времени, к сожалению, проблемы в этой сфере никуда не исчезли. В качестве примера можно привести рекламный ролик «ATV+» на телеканале ATV. В этом рекламном ролике используются уличные оскорбительные выражения, противоречащие культуре эфира и нормам литературного языка. В тексте рекламы используется такое предложение: «Ayə, ayə, ay tupoy, sən hara qaçırsan?». Как видно, это очень неприятное зрелище. С 6 октября прошло много времени и мы призываем телеканалы быть более ответственными в этом вопросе».

Э.А.

