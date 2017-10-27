Молодежный интеллектуальный турнир охватит 70 городов и районов Азербайджана

2017-10-27 17:03 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Второй интеллектуальный турнир среди молодежи “Azərbaycanın İntellektual Birİncisi” (Интеллектуальное первенство Азербайджана), организованный общественным объединением "Ирели" при содействии Министерства молодежи и спорта Азербайджана, охватит 70 городов и районов страны, сообщили Trend Life в пресс-службе "Ирели".

Председатель "Ирели" Миргасан Сейидов отметил, что главная цель проекта, который реализуется в рамках государственной программы "Азербайджанская молодежь в 2017-2021 годах", развитие интеллектуального движения в стране, просвещение молодежи и плодотворное проведение досуга, выявление и подготовка талантливой молодежи для последующего участия в международных играх.

В рамках проекта в семидесяти городах и районах страны пройдут соревнования по интеллектуальным играм "Что? Где? Когда?" ("Nə? Harada? Nə zaman?"), "Хамса" ("Xəmsə"), "Найди" ("Axtar-tap") и "Узнай Родину" ("Vətəni tanı") с участием 1400 представителей молодежи. Отборочный цикл будет проведен по девяти экономическим зонам страны – в Сумгайыте, Губе, Тертере, Исмайыллы, Шеки, Мингячевире, Сабирабаде, Лянкяране и Нахчыване. Каждый город или регион может быть представлен только одной командой в составе 18-ти участников. Лучшие команды примут участие в финальной стадии, которая пройдет в Баку и будет посвящена памяти общенационального лидера Гейдара Алиева. Победители будут отмечены медалями, сертификатами и ценными призами.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.