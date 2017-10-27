Азербайджанский государственный ансамбль танца выступил в Мосгосфилармонии

2017-10-27 17:31 | www.apa.az | 4

В Московской государственной филармонии имени П.И.Чайковского состоялось выступление Азербайджанского государственного ансамбля танца.

Как сообщает московский корреспондент АПА, состоящая из двух частей концертная программа под названием «Мой Азербайджан», прошла с аншлагом. Мероприятие было организовано Министерством культуры РФ и Министерством культуры и туризма Азербайджана.

На суд зрителей были представлены азербайджанские танцы, а также национальный балет, поставленный по мотивам дастана «Кёроглу».

По словам художественного руководителя ансамбля, народного артиста России, известного хореографа Дикалу Музакаева, Азербайджан является жемчужиной, сочетающей в себе различные культуры.

«В Азербайджане можно наблюдать элементы культуры как кавказского региона и Средней Азии, так и тюркских народов. Азербайджанские танцы отличаются с одной стороны изысканностью и утонченностью, а с другой – воплощают в себе героизм и смелость. Представленный нами сегодня балет «Кёроглу» - это первая балетная постановка, подготовленная на основе сюжета героического кавказского дастана и народных танцев. Мы очень рады, что московский зритель тепло принял концертную программу «Мой Азербайджан», - сказал он.